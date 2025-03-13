В Королёве задержали молодого человека с 454 свёртками с наркотиками

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция задержала в Королёве 20-летнего местного жителя по подозрению в торговле наркотиками, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Молодого человека с внешними признаками опьянения остановил у одного из домов на 1-й Валентиновской улице сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе досмотра в рюкзаке у молодого человека было обнаружено 454 свёртка с порошком общим весом более 400 граммов», — говорится в сообщении.Экспертиза содержимого трёх свёртков показала, что это наркотик мефедрон. Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Содержимое остальных свёртков будет проверено в ходе следствия.
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