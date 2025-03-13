В Королёве задержали молодого человека с 454 свёртками с наркотиками

Подмосковный спортсмен Антон Аристархов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в упражнении «соло» стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров. Для 26-летнего стрелка из Ногинска это седьмое золото в карьере, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.