УФСИН по Кировской области опровергла фейки о смерти Игоря Стрелкова

Игорь Стрелков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Новости о смерти Игоря Стрелкова являются фейками, заявили в пресс-службе УФСИН по Кировской области.
«Распространяемая с сети интернет информация о смерти Игоря Гиркина в исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области является фейком», — сказано в сообщении ведомства.Стрелкова обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в сети. Поводом стали два поста в Telegram. Свою вину фигурант не признал. Его задержали в конце июля 2023 года, а в январе 2024 года Стрелков получил четыре года колонии с запретом на администрирование сайтов в течение трех лет.
Стрелков — бывший сотрудник ФСБ, занимавший пост главы Минобороны Донецкой народной республики.
Ранее сообщалось, что может помочь актеру Михаилу Ефремову получить условно-досрочное освобождение.
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Никита Кротов