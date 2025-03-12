В США мужчина попросил помочь найти пропавшую жену и оказался за решеткой

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В американском городе Дотан 64-летнего мужчину обвинили в расправе над супругой и попытке скрыть преступление. Об этом информирует WDHN.
57-летняя Глория Миллер пропала 22 февраля. Спустя несколько дней ее муж Стивен Миллер-старший подал заявление об исчезновении женщины в правоохранительные органы, а также попросил телеканал WDHN помочь в поисках супруги.
Вскоре в торговом центре недалеко от дома Миллеров нашли телефон и сумочку пропавшей. По данным следствия, эти вещи у магазина оставил Стивен, таким образом он пытался отвести от себя подозрения. Затем правоохранители обнаружили останки женщины. Стивена вызвали на допрос. Мужчина почти сразу выдал себя.
В начале января Миллер-старший требовал запретить жене приближаться к нему после того, как она толкнула его и ударила по улицу, осыпая угрозами. Через пару дней Стивен попросил отозвать запрет, сославшись на то, что супруги обратились за лечением и Глории выдали лекарства. Известно, что в январе прошлого года дочь Миллеров утверждала, что мать, которая якобы является психически больной, угрожала ей холодным оружием.
22 февраля Стивен поссорился с Глорией и убил ее. В настоящее время злоумышленник находится за решеткой в ожидании суда.
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Вскоре в торговом центре недалеко от дома Миллеров нашли телефон и сумочку пропавшей. По данным следствия, эти вещи у магазина оставил Стивен, таким образом он пытался отвести от себя подозрения. Затем правоохранители обнаружили останки женщины. Стивена вызвали на допрос. Мужчина почти сразу выдал себя.
В начале января Миллер-старший требовал запретить жене приближаться к нему после того, как она толкнула его и ударила по улицу, осыпая угрозами. Через пару дней Стивен попросил отозвать запрет, сославшись на то, что супруги обратились за лечением и Глории выдали лекарства. Известно, что в январе прошлого года дочь Миллеров утверждала, что мать, которая якобы является психически больной, угрожала ей холодным оружием.
22 февраля Стивен поссорился с Глорией и убил ее. В настоящее время злоумышленник находится за решеткой в ожидании суда.
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Екатерина Коршунова