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В Киеве упала комета — видео

Источником мощнейшего взрыва в Киеве могла стать комета
Фото: iStock/Jacob Powers

Фото: iStock/Jacob Powers

Источником мощнейшего взрыва на левом берегу Киева могла стать упавшая комета. Об этом пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Мощный взрыв в Киеве: на город "упала комета"», — говорится в сообщении.

В небе жители могли наблюдать полет неизвестного объекта, который мог быть метеоритом. По информации украинских СМИ, источником взрыва могла стать упавшая комета. После грохота в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о крушении медицинского вертолета в лесистой местности округа Мэдисон в США. В происшествии погибло несколько человек.

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В США мужчина попросил помочь найти пропавшую жену и оказался за решеткой
12 марта 2025, 19:54

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В американском городе Дотан 64-летнего мужчину обвинили в расправе над супругой и попытке скрыть преступление. Об этом информирует WDHN.
57-летняя Глория Миллер пропала 22 февраля. Спустя несколько дней ее муж Стивен Миллер-старший подал заявление об исчезновении женщины в правоохранительные органы, а также попросил телеканал WDHN помочь в поисках супруги.

Вскоре в торговом центре недалеко от дома Миллеров нашли телефон и сумочку пропавшей. По данным следствия, эти вещи у магазина оставил Стивен, таким образом он пытался отвести от себя подозрения. Затем правоохранители обнаружили останки женщины. Стивена вызвали на допрос. Мужчина почти сразу выдал себя.

В начале января Миллер-старший требовал запретить жене приближаться к нему после того, как она толкнула его и ударила по улицу, осыпая угрозами. Через пару дней Стивен попросил отозвать запрет, сославшись на то, что супруги обратились за лечением и Глории выдали лекарства. Известно, что в январе прошлого года дочь Миллеров утверждала, что мать, которая якобы является психически больной, угрожала ей холодным оружием.

22 февраля Стивен поссорился с Глорией и убил ее. В настоящее время злоумышленник находится за решеткой в ожидании суда.

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УФСИН по Кировской области опровергла фейки о смерти Игоря Стрелкова
12 марта 2025, 19:08

Игорь Стрелков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Новости о смерти Игоря Стрелкова являются фейками, заявили в пресс-службе УФСИН по Кировской области.
«Распространяемая с сети интернет информация о смерти Игоря Гиркина в исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области является фейком», — сказано в сообщении ведомства.
Стрелкова обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в сети. Поводом стали два поста в Telegram. Свою вину фигурант не признал. Его задержали в конце июля 2023 года, а в январе 2024 года Стрелков получил четыре года колонии с запретом на администрирование сайтов в течение трех лет.

Стрелков — бывший сотрудник ФСБ, занимавший пост главы Минобороны Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что может помочь актеру Михаилу Ефремову получить условно-досрочное освобождение.

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В Сибири спасатели нашли школьников на сноубордах, заблудившихся в горах
12 марта 2025, 18:49

Фото: istockphoto/Olga_Gavrilova

В Сибири спасатели смогли отыскать двух школьников, которые катались на сноубордах с горы Югус и заблудились. Об этом сообщает Агентство по защите населения и территории Кузбасса. Ребят нашли, как отмечается, члены поискового аварийно-спасательного отряда на снегоходе и лыжах.
«После тщательных поисков они обнаружили потерявшихся ребят, провели тропление и вывели их на дорогу. А затем подросткам помогли добраться до горнолыжного курорта. Как утверждает пресс-служба, медицинская помощь ребятам не потребовалась», — пишет «Сiбдепо».
В то же время в Подмосковье спасли мужчину, который провалился под лед Пироговского водохранилища, катаясь на буере под парусом. Как сообщает АГН «Москва», получив сообщение от обеспокоенных рыбаков, спасатели отыскали тонущего москвича, который с трудом держался на плаву. Его сапоги и ватные брюки разбухли и тянули ко дну, а холод сковал руки и ноги.
«Один из водолазов, одетый в гидрокостюм, обвязал себя веревкой, вышел на ледяную корку и ползком приблизился к утопающему. Добравшись до кромки льда, спасатель ухватил мужчину за одежду и вытянул на твердую поверхность. <…> С предварительным диагнозом «обморожение конечностей» мужчина был госпитализирован», — приводит агентство сообщение «Мособлпожспаса».
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12 марта 2025, 17:27

Ксения Сапожкова (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Жизнь 30-летней Ксении Сапожковой оборвалась неожиданно. Девушка, с юных лет покорявшая конкурсы красоты, не могла и представить, что семейная жизнь приведёт её к трагическому финалу. Подробнее о том, что случилось с красавицей, ​расскажет «Радио 1».

Девочка, которая всегда шла к своей цели


Ксения родилась в Новокузнецке и с детства была активной и увлекающейся. Она занималась хореографией, ходила на тхэквондо и даже получила зелёный пояс. Родные верили, что у неё большое будущее, и не ошиблись.

«Она училась в химико-биологическом классе, успехи ее были разными: и хорошие отметки ставили, и не очень», — рассказала учитель биологии Ольга Ямщикова.

В школе Ксюша была вспыльчивой, но когда попала в модельное агентство, изменилась – стала спокойнее, целеустремлённее. В 2007 году она участвовала в своём первом конкурсе красоты, но из-за юного возраста не смогла победить. Её звёздный час настал в 2010 году — тогда Ксения завоевала корону «Мисс Кузбасс», следуя строгой диете. Несмотря на карьеру модели и участие в Неделе моды в Сеуле, Ксения не забросила учёбу. Она поступила в Кузбасский государственный технический университет и выбрала специальность менеджера госуправления.

Шанс стать «Мисс Россия»


В 2011 году Ксения попробовала свои силы на кастинге «Мисс Россия». Ей удалось представить Кузбасс, но в финал она не попала.

Фото: istockphoto / tiero

Однако для неё это было не главное – она получала удовольствие от самой атмосферы.

«Когда открывается занавес, я стою на сцене, а передо мной полный зал зрителей — люди, глаза которых горят в ожидании шоу. Ощущение, будто летишь», — поделилась Ксения.

Любовь, которая привела к трагедии


Хотя модельный бизнес открывал перед Ксенией большие перспективы, она всегда считала, что главное в жизни — это семья. В 2015 году она познакомилась с Александром Поповым, бывшим главой Центрального района Новокузнецка. На тот момент у него уже был за плечами первый брак. Отношения Ксении и Александра развивались стремительно. Через год после свадьбы у пары родилась дочь.

В 2020 году семья переехала в Москву. По словам подруги, Ксения любила столицу, занималась домом, растила дочку, реставрировала мебель. Обычная счастливая жизнь, которая неожиданно оборвалась. Никто не мог представить, чем закончится этот брак.

Кем был Александр Попов


Александр Попов — сын директора управляющей компании «Новый город». В 2012 году он стал самым молодым главой Центрального района Новокузнецка — ему было всего 26. Однако долго он на этом посту не продержался: хотя он активно появлялся в СМИ и комментировал городские события, мэр города был недоволен его работой и странным распределением бюджетных средств. В 2015 году Попов покинул пост.

Позже его назначили руководителем МБУ «Комбинат питания», но и здесь он не задержался — уже в 2016 году его отстранили от должности. После этого Попов уехал в Москву и занял пост замначальника отдела договорной работы в ГУП «Московский метрополитен», но как именно он туда устроился — неизвестно.

Ксения Сапожкова Ксения Сапожкова (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Странное исчезновение Ксении


В полицию о пропаже жены Александр Попов заявил только 11 января 2022 года. По его словам, ещё в августе 2021 года Ксения улетела в Дубай и некоторое время публиковала фото из отпуска, но затем перестала выходить на связь.

Когда следователи спросили, почему он ждал четыре месяца, прежде чем заявить о пропаже, он лишь пожал плечами: «Думал, что она просто обиделась». Однако телефонный биллинг показал, что мобильный Ксении всё это время находился рядом с их домом в Новой Москве. Более того, когда следствие решило осмотреть квартиру, Попов внезапно заявил, что недавно продал жильё.

«Сотрудники Следственного комитета начали проверку и выяснили, что на самом деле в августе прошлого года Ксения Попова не пересекала границу России, то есть не только не вылетала ни через один аэропорт в Дубай, но и даже билетов не покупала. Это было очень подозрительно», — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Шокирующее признание


Как и в большинстве подобных историй, первым подозреваемым стал муж. В его рассказе вскоре начали выявляться несостыковки. В итоге он сознался: Ксении уже пять месяцев нет в живых.

По словам Попова, в тот день между ним и женой произошла сильная ссора — он якобы приревновал её. В порыве гнева он несколько раз ударил Ксению по голове. Когда осознал, что она не подаёт признаков жизни, решил избавиться от тела. В это время их дочь находилась в соседней комнате. Через несколько дней Попов отвёз ребёнка к знакомым, а затем выбросил останки бывшей «Мисс Кузбасс» в реку Десна.

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Чтобы родные ничего не заподозрили, он сам вёл соцсети жены. Он выкладывал ранее не опубликованные фото с её прошлых поездок, а друзьям и родным отвечал с её аккаунта. Единственное, что смущало близких, — странные ошибки в её сообщениях. Ксения так никогда не писала.

«Мы все, конечно, удивились, когда Ксюша неожиданно уехала в Эмираты, потому что эту поездку она не планировала, вообще такого желания куда-то поехать не изъявляла. Но в целом, восприняли нормально: мало ли, заел быт, устала от семейной жизни. Она выходила на связь в соцсетях, отвечала, выкладывала новые фотки... Меня это успокаивало, и я даже не сразу обратила внимание, что у нее появились в сообщениях несвойственные ей орфографические ошибки, несогласованные окончания. Но на все вопросы она продолжала говорить, что все нормально» — рассказала «КП» подруга Ксении.

Мужчину признали виновным в убийстве жены и приговорили к лишению свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Baza: в «Детском мире» на Лубянке происходит пожар
12 марта 2025, 17:17

Фото: istockphoto/grafoto

Пожар в магазине «Детский мир» происходит на Лубянке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«По предварительной информации, горит павильон с детскими игрушками. Из здания эвакуируют посетителей», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в одном из частных домов Тобольска Тюменской области произошел взрыв. На месте сейчас работают полицейские, спасатели и сотрудники ФСБ.

Уточнялось, что пострадали как минимум два человека. Предварительной причиной взрыва назван бытовой газ. Женщина и ребенок из домовладения по соседству госпитализированы. В пятиэтажках поблизости выбиты стекла в результате произошедшего инцидента. Был ли кто-то в разрушенном доме — не уточняется.

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