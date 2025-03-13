В Киеве упала комета — видео

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Источником мощнейшего взрыва на левом берегу Киева могла стать упавшая комета. Об этом пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Мощный взрыв в Киеве: на город "упала комета"», — говорится в сообщении.
В небе жители могли наблюдать полет неизвестного объекта, который мог быть метеоритом. По информации украинских СМИ, источником взрыва могла стать упавшая комета. После грохота в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось о крушении медицинского вертолета в лесистой местности округа Мэдисон в США. В происшествии погибло несколько человек.
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Иван Мусатов