В летевшем до Якутска самолете пауэрбанк взорвался и обжег пассажира

04 июня 2025, 06:16

SHOT: В летевшем из Питера в Якутск самолете пауэрбанк взорвался и обжег пассажира

Фото: iStock/O_Lypa

На борту самолета, следовавшего рейсом Санкт-Петербург — Якутск, произошло возгорание и сильное задымление. Причиной стал взрыв пауэрбанка у одного из пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.