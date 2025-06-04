В летевшем до Якутска самолете пауэрбанк взорвался и обжег пассажира
На борту самолета, следовавшего рейсом Санкт-Петербург — Якутск, произошло возгорание и сильное задымление. Причиной стал взрыв пауэрбанка у одного из пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительной информации, произошло короткое замыкание в устройстве. Пауэрбанк начал дымиться и плавиться, повредив ковровое покрытие салона. Экипаж совместно с одной из пассажирок оперативно ликвидировал возгорание.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска в штатном режиме.
Женщина, участвовавшая в тушении, получила легкие ожоги. Ей была оказана необходимая медицинская помощь. По факту инцидента транспортная полиция начала служебную проверку.
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