В Подмосковье рецидивист в федеральном розыске попался на краже кофе
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Ивантеевке мужчину, попытавшегося украсть продукты из магазина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Росгвардейцы приехали по сигналу кнопки тревоги, которую нажали сотрудники магазина. Они заметили в торговом зале покупателя, который ранее уже совершил несколько краж.
«В этот раз покупатель положил в тележку продукты и 47 упаковок кофе и попытался вывезти товары за линию касс без оплаты. Общая стоимость украденного составила около 16 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и проверили его документы. Оказалось, что это ранее судимый 38-летний приезжий из Хабаровского края, и что с января он находится в федеральном розыске.