В Подмосковье рецидивист в федеральном розыске попался на краже кофе

26 января 2026, 15:33

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Ивантеевке мужчину, попытавшегося украсть продукты из магазина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Росгвардейцы приехали по сигналу кнопки тревоги, которую нажали сотрудники магазина. Они заметили в торговом зале покупателя, который ранее уже совершил несколько краж.





«В этот раз покупатель положил в тележку продукты и 47 упаковок кофе и попытался вывезти товары за линию касс без оплаты. Общая стоимость украденного составила около 16 тысяч рублей», — говорится в сообщении.