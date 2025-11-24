Воробьёв: создание инклюзивной среды в Подмосковье — в центре нашего внимания

24 ноября 2025, 12:01

оригинал Андрей Воробьёв (справа). Фото: медиасток.рф

Московская область входит в число российских регионов-лидеров по помощи людям с инвалидностью и созданию доступной среды. О том, какая работа проводится в этой сфере, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех».





Воробьёв заявил, что забота о жителях с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетов руководства региона.





«Для Московской области всё, что связано с инклюзивностью, находится в центре нашего внимания. И подтверждение тому — и значительные средства, которые выделяются на это из регионального бюджета, и различные мероприятия, направленные на заботу о тех, кто в ней нуждается», — сказал губернатор.

«Для этого в Московской области построили перинатальные центры. Там проводятся исследования и все необходимые работы, направленные на недопущение инвалидности. Это критически важно», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

«Для того, чтобы не допустить отставания детей в развитии, у нас есть и 110 центров, и 56 школ, где используются методики, позволяющие развивать детей с самыми разными заболеваниями», — уточнил глава региона.