Воробьёв: создание инклюзивной среды в Подмосковье — в центре нашего внимания
Московская область входит в число российских регионов-лидеров по помощи людям с инвалидностью и созданию доступной среды. О том, какая работа проводится в этой сфере, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех».
Воробьёв заявил, что забота о жителях с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетов руководства региона.
«Для Московской области всё, что связано с инклюзивностью, находится в центре нашего внимания. И подтверждение тому — и значительные средства, которые выделяются на это из регионального бюджета, и различные мероприятия, направленные на заботу о тех, кто в ней нуждается», — сказал губернатор.Он добавил, что в регионе заботятся о том, чтобы школы, детские центры, отделения фонда «Защитники Отечества» были доступны. При этом ведётся активная работа по профилактике инвалидизации новорождённых.
«Для этого в Московской области построили перинатальные центры. Там проводятся исследования и все необходимые работы, направленные на недопущение инвалидности. Это критически важно», — подчеркнул Андрей Воробьёв.Он также отметил важность обучения и реабилитации детей с особыми потребностями. В Подмосковье такую работу проводят в специализированных детских центрах.
«Для того, чтобы не допустить отставания детей в развитии, у нас есть и 110 центров, и 56 школ, где используются методики, позволяющие развивать детей с самыми разными заболеваниями», — уточнил глава региона.Отдельно Андрей Воробьёв рассказал о реабилитации участников специальной военной операции, получивших инвалидность в ходе боевых действий. Для них доступны реабилитационные центры, в том числе — Центр имени Мешерякова в Сергиевом Посаде для тех, кто не видит, не слышит и не может говорить. Особое внимание уделяется также обеспечению людей протезами и помощи в их освоении.
Кроме того, руководитель Московской области сообщил, что в регионе стремятся максимально перевести услуги для инвалидов в проактивный режим — чтобы люди не тратили время на то, чтобы получить справку или выплату.