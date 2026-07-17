В Королёвской больнице камень из почки пациентки удалили лазером
Врачи Королёвской больницы удалили камень из почки пациентки без единого разреза. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
В урологическое отделение поступила 70-летняя женщина с мочекаменной болезнью. Обследование выявило конкремент в её правой почке, что требовало хирургического лечения.
Врачи-урологи выполнили малоинвазивное вмешательство с использованием современного эндовидеохирургического оборудования. Во время операции камень фрагментировали с помощью лазера и полностью удалили. Все манипуляции проводили через естественные пути, без разрезов. Это минимизировало травматизацию тканей и сократило сроки восстановления пациентки.
«Внедрение высокотехнологичного оборудования позволяет нам расширять возможности оказания медицинской помощи жителям округа. Доля малоинвазивных операций в Королёвской больнице стабильно увеличивается», – отметил главврач медучреждения Эдуард Шпилянский.По его словам, современные технологии помогают проводить вмешательства максимально бережно, сокращая период реабилитации и быстрее возвращая пациентов к привычной жизни.