В Королёвской больнице камень из почки пациентки удалили лазером

17 июля 2026, 23:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Королёвской больницы удалили камень из почки пациентки без единого разреза. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.





В урологическое отделение поступила 70-летняя женщина с мочекаменной болезнью. Обследование выявило конкремент в её правой почке, что требовало хирургического лечения.



Врачи-урологи выполнили малоинвазивное вмешательство с использованием современного эндовидеохирургического оборудования. Во время операции камень фрагментировали с помощью лазера и полностью удалили. Все манипуляции проводили через естественные пути, без разрезов. Это минимизировало травматизацию тканей и сократило сроки восстановления пациентки.

«Внедрение высокотехнологичного оборудования позволяет нам расширять возможности оказания медицинской помощи жителям округа. Доля малоинвазивных операций в Королёвской больнице стабильно увеличивается», – отметил главврач медучреждения Эдуард Шпилянский.