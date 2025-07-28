В Королёвской больнице провели уникальную операцию на вилочковой железе
Торакальная онкохирургическая служба Королёвской больницы активно внедряет в практику уникальные методы лечения. Недавно врачи удалили пациентке вилочковую железу, поражённую тимомой размером 10 см, сообщил в пресс-службе администрации городского округа Королёв.
«Сложность случая была обусловлена тесным прилеганием опухоли к таким жизненно важным органам, как сердце, лёгкие и аорта. Это влекло высокие риски травматизации и кровотечения, поэтому требовало от хирургической бригады предельной осторожности и точности. Ещё одна особенность такой патологии – высокий риск миастении, то есть сильного гипотонуса разных групп мышц», – пояснил заведующий отделением онкохирургии Королёвской больницы Умар Батиев.
При проведении операции врачи применили мультидисциплинарный подход с привлечением нескольких бригад опытных анестезиологов, неврологов и кардиологов. Опухоль удалили единым блоком. Несмотря на риски и технические сложности, хирургическое вмешательство успешно выполнили всего за три часа с минимальной кровопотерей.
«Проведение такого рода операций нельзя назвать рутинным. В Королёве они ранее не проводились. С учётом уровня оснащённости нашей больницы и высокой квалификации специалистов, сегодня в учреждении созданы условия для дальнейшего развития хирургической службы», – сказал главврач больницы Эдуард Шпилянский.Послеоперационный период у женщины протекал благоприятно, её выписали домой уже на восьмые сутки. Сейчас она чувствует себя хорошо и проходит курс восстановления в амбулаторных условиях.