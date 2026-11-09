В корпусе гимназии «Тарасовка» 1963 года постройки стартовал капремонт
В пятом корпусе гимназии «Тарасовка» в городском округе Пушкинский начался капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Здание начальной школы на улице Советской построили в далёком 1963 году, оно уже не соответствовало нормативам. Сейчас внутри объекта площадью 1900 квадратных метров работают 25 человек. Рабочие снимают штукатурку, разбирают кровлю, готовятся к устройству межэтажных перекрытий и укреплению несущих стен.
Ход работ проверил глава округа Максим Красноцветов.
«Отдельное внимание уделим обновлению инженерных коммуникаций. В первую очередь присоединим школу к инженерным сетям. Обеспечим объект теплом, водоснабжением, водоотведением и электроснабжением. Эти моменты уже проработаны и находятся в стадии реализации», – отметил Красноцветов.
Ранее гимназия в микрорайоне Звягино отапливалась от старой угольной котельной. Теперь котельная больше не работает и будет демонтирована. Вместо неё построят современную газовую котельную на два котла. Под строительство уже выделен участок площадью 600 «квадратов». Заключён контракт на прокладку газопровода.
Территорию вокруг образовательного учреждения благоустроят. По окончании ремонта пятый корпус гимназии перепрофилируют и переоборудуют для учеников с 5 по 11 классы. Завершить работы на объекте планируют в будущем году.