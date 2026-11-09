В корпусе гимназии «Тарасовка» 1963 года постройки стартовал капремонт

09 ноября 2026, 22:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В пятом корпусе гимназии «Тарасовка» в городском округе Пушкинский начался капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Здание начальной школы на улице Советской построили в далёком 1963 году, оно уже не соответствовало нормативам. Сейчас внутри объекта площадью 1900 квадратных метров работают 25 человек. Рабочие снимают штукатурку, разбирают кровлю, готовятся к устройству межэтажных перекрытий и укреплению несущих стен.



Ход работ проверил глава округа Максим Красноцветов.

«Отдельное внимание уделим обновлению инженерных коммуникаций. В первую очередь присоединим школу к инженерным сетям. Обеспечим объект теплом, водоснабжением, водоотведением и электроснабжением. Эти моменты уже проработаны и находятся в стадии реализации», – отметил Красноцветов.