В посёлке Запрудня восстановили газоснабжение многоквартирного дома
Подачу газа, приостановленную после выявления неполадок с вентиляцией, восстановили в доме №14 по улице Ленина в посёлке Запрудня Талдомского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ходе плановой проверки оборудования специалисты Мособлгаза установили, что в вентиляционных каналах нет тяги. Это создавало угрозу безопасности жильцов, поэтому газоснабжение перекрыли.
«Ситуацию взяли под контроль специалисты министерства. Совместно с представителями муниципальной администрации, управляющей компанией и ресурсниками они оперативно решили проблему», — говорится в сообщении.В настоящее время подача газа возобновлена в полном объёме.