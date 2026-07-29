В посёлке Запрудня восстановили газоснабжение многоквартирного дома

29 июля 2026, 17:39

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Подачу газа, приостановленную после выявления неполадок с вентиляцией, восстановили в доме №14 по улице Ленина в посёлке Запрудня Талдомского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В ходе плановой проверки оборудования специалисты Мособлгаза установили, что в вентиляционных каналах нет тяги. Это создавало угрозу безопасности жильцов, поэтому газоснабжение перекрыли.





«Ситуацию взяли под контроль специалисты министерства. Совместно с представителями муниципальной администрации, управляющей компанией и ресурсниками они оперативно решили проблему», — говорится в сообщении.