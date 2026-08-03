В Пушкине завершают ремонт образовательного комплекса №7

03 августа 2026, 18:26

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт образовательного комплекса №7, расположенного на Кольцовской улице в Пушкине, близится к завершению. В настоящее время работы выполнены на 85%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание построили в 1957 году, его общая площадь составляет около 3 800 квадратных метров. Ремонт ведётся в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас в школе заканчивают фасадные, отделочные и общестроительные работы, монтируют инженерные коммуникации, проводят пусконаладку, собирают и расставляют мебель, а также благоустраивают прилегающую территорию. На площадке заняты 50 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.