В Серпухове создали и обновили более 40 тротуаров и пешеходных дорожек

22 октября 2025, 12:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

43 пешеходные коммуникации проложили и отремонтировали на территории городского округа Серпухов в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Все работы провели по запросу жителей. В частности, создали 14 дорожек общей протяжённостью 1,4 км. Удобные пешеходные пути появились в районе Московского шоссе, улиц Красный Текстильщик, Юбилейная, Физкультурная, Космонавтов, а также в Пущине и по другим адресам. Кроме того, в округе обновили 29 тротуаров.



