В Серпухове создали и обновили более 40 тротуаров и пешеходных дорожек
43 пешеходные коммуникации проложили и отремонтировали на территории городского округа Серпухов в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Все работы провели по запросу жителей. В частности, создали 14 дорожек общей протяжённостью 1,4 км. Удобные пешеходные пути появились в районе Московского шоссе, улиц Красный Текстильщик, Юбилейная, Физкультурная, Космонавтов, а также в Пущине и по другим адресам. Кроме того, в округе обновили 29 тротуаров.
Он добавил, что сейчас формируется план объектов на будущий год.«Эта работа направлена на обеспечение безопасности наших граждан: пешеходов, мам с детьми, велосипедистов, самокатчиков. И мы продолжим приводить в порядок пешеходные зоны и тротуары», — заверил глава Серпухова Алексей Шимко.