В Московской области установят четыре километра ограждений у ж/д путей
Четыре километра ограждений вдоль железнодорожных путей планируется обустроить в Московской области в текущем году для снижения риска несчастных случаев. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Ограждения не дают людям переходить пути в неприспособленных для этого местах. В прошлом году в регионе установили три километра таких барьеров.
«В регионе продолжается работа по обеспечению безопасности на железной дороге. (…) Установка ограждений остаётся одним из самых эффективных методов. Благодаря этому в прошлом году удалось на 12% снизить количество смертельных случаев на «опасных тропах», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что для снижения числа несчастных случаев на объектах ж/д инфраструктуры в Подмосковье также строят одноуровневые и разноуровневые пешеходные переходы, а нелегальные подходы к путям окапывают рвами и сажают там, где ограждения выламывают, труднопроходимый кустарник.