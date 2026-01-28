В Московской области установят четыре километра ограждений у ж/д путей

28 января 2026, 18:33

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Четыре километра ограждений вдоль железнодорожных путей планируется обустроить в Московской области в текущем году для снижения риска несчастных случаев. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Ограждения не дают людям переходить пути в неприспособленных для этого местах. В прошлом году в регионе установили три километра таких барьеров.



«В регионе продолжается работа по обеспечению безопасности на железной дороге. (…) Установка ограждений остаётся одним из самых эффективных методов. Благодаря этому в прошлом году удалось на 12% снизить количество смертельных случаев на «опасных тропах», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.