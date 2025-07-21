В Котельниках отметили 350-летие Храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы

21 июля 2025, 18:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Котельниках 21 июля отметили 350-летие со дня его основания. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





«Это священное место помнит царских особ и патриархов, пережило разрушение и возродилось вновь. В 1684 году этот храм освятил патриарх Иоаким. Здесь молились юные царевичи Пётр и Иван Алексеевичи, а их мать Наталья Нарышкина подарила храму драгоценную Казанскую икону Божией Матери – святыню, которая сохранилась до наших дней», – рассказали в администрации.



​Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники



Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил Божественную литургию.

«От всей души поздравляю православных верующих с этим двойным праздником – 350-летием нашего храма и престольным праздником Казанской иконы Божией матери! Желаю всем, кто чтит эту святыню, мира, добра и благодати Божией!» – поздравил глава городского округа Михаил Соболев.