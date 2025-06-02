В Котельниках построили 25-этажный дом на 312 квартир
25-этажный дом с 312 квартирами построили в жилом комплексе «Кузьминский лес» на территории города Котельники, новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новостройки составляет свыше 17,6 тыс. квадратных метров. Квартиры представлены в различных форматах: от студий до трёхкомнатных. Подъезд сделан в соответствии с концепцией безбарьерной среды. На первом этаже расположены коммерческие помещения: там откроются магазины, кафе и различные сервисы», — говорится в сообщении.Во дворе дома обустроены детские площадки и зона отдыха.
В составе ЖК «Кузьминский лес» запланированы также школа, рассчитанная на 1,1 тыс. учеников, и детский сад на 350 воспитанников.