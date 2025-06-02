В Котельниках построили 25-этажный дом на 312 квартир

02 июня 2025, 10:48

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

25-этажный дом с 312 квартирами построили в жилом комплексе «Кузьминский лес» на территории города Котельники, новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.







«Общая площадь новостройки составляет свыше 17,6 тыс. квадратных метров. Квартиры представлены в различных форматах: от студий до трёхкомнатных. Подъезд сделан в соответствии с концепцией безбарьерной среды. На первом этаже расположены коммерческие помещения: там откроются магазины, кафе и различные сервисы», — говорится в сообщении.