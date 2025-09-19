В Подмосковье выявили 12 участников опасных заездов на питбайках

19 сентября 2025, 09:24

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейды по установлению водителей питбайков, которые устраивают на дорогах опасные заезды с трюками, провели сотрудники полиции Раменского и Жуковского округов. В результате они узнали личности 12 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Восемь из 12 водителей в возрасте от 16 до 18 лет привлекли к административной ответственности за управление транспортом без прав. Ещё четверо нарушителей оказались подростками младше 16 лет, за их проступки ответили родители.





«В отношении родителей несовершеннолетних составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. А с самими подростками провели беседы о недопустимости рисковых заездов», — отмечается в сообщении.