В Котельниках проверили законность частных пассажирских перевозок

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
В городском округе Котельники провели рейд по выявлению нелегальных услуг такси. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудники Котельниковского отдела полиции и ГИБДД вместе с народной дружиной и представителями Управления регионального администрирования транспортного контроля по Московской области проверили водителей, занимающихся частными перевозками пассажиров на легковом автотранспорте. Проверка проводилась во 2-м и 3-м Покровских проездах, на ул. Кузьминской, в микрорайонах Южный и Силикат», – уточнили в администрации.Всего в ходе рейда был проверен 21 гражданин. Двоих водителей доставили в отдел полиции, одну машину эвакуирована на штрафстоянку. Помимо этого, составлено четыре материала по пассажирским перевозкам и 20 административных протоколов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Кроме того, восемь человек отправили в местный отдел полиции за нарушение миграционного режима.
Как подчеркнули в администрации, подобные мероприятия в Котельниках проводятся регулярно.
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Лора Луганская