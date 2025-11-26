В Одинцовском округе строят клубный ЖК Skolkovo One

26 ноября 2025, 09:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Одинцово строят жилой комплекс Skolkovo One. Клубный ЖК возводят в поселке Заречье рядом с Мещерским парком. В первую очередь проекта войдут три дома на 676 квартир и 26 коммерческих помещений общей площадью 2 830 м². Общая жилая площадь комплекса составит более 44 000 м², сообщили в Минжилполитики Московской области.







Жилой комплекс расположили менее чем в 500 метрах от МКАД. Рядом проходят крупные магистрали — улица Торговая, проспект Генерала Дорохова и Кутузовский проспект, а также находится инновационный центр «Сколково». Такое расположение позволит ежедневно привлекать до 60 000 – 80 000посетителей. Магазины разместят вдоль Торговой улицы — они хорошо видны автомобилистам. Здесь также будет парковка на 380 машиномест.



Большую часть коммерческих помещений застройщик оставит под своим управлением, чтобы самостоятельно подбирать арендаторов. На внутренней аллее откроют рестораны, спортивные студии, детские центры и дизайн-бюро. Вдоль Торговой улицы разместят магазины, аптеки, винные бутики, салоны красоты и оздоровительные центры.



Все коммерческие помещения сделают с отдельными уличными входами, потолками от 4 метров, большими окнами и естественным светом. Пространства будут в формате shell & core: застройщик подведет воду, канализацию, установит центральное отопление и пожарную сигнализацию. В двух помещениях дополнительно предусмотрят оборудование для ресторанов.



Застройщики — компании ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие — построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

