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В Котельниках в ходе рейда выявили 20 мигрантов-нелегалов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Рейд по местам проживания и работы мигрантов провела полиция в городском округе Котельники, в результате было выявлено 20 нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На 20 мигрантов, не соблюдающих правила пребывания в Российской Федерации, были составлены административные протоколы и на каждого наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, при проверке автомобилей под управлением иностранцев 11 водителей привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения», — говорится в сообщении.
В ходе рейда была также обнаружена фиктивная постановка иностранного гражданина на учёт. Против сделавшей это 43-летней местной жительницы завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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#мвд московской области
В Подмосковье подписали трёхстороннее соглашение о реализации проекта «Здравконтроль»
05 марта 2025, 19:44

Фото: пресс-служба правительства Московской области

В Доме правительства Московской области подписали Соглашение о взаимодействии между Прокуратурой, Общественной палатой и Министерством здравоохранения Подмосковья.
Отмечается, что документом будут закреплены процедуры взаимодействия по реализации федерального проекта «Здравконтроль», который был запущен в 2020 году Общественной палатой Московской области при поддержке регионального Министерства информации и молодёжной политики.

В настоящее время проект охватывает 50 российских регионов, в которых его сервисами пользуются свыше 720 тысяч пациентов и врачей. «Здравконтроль» стал важным инструментом для поддержания связи между гражданами, медицинским сообществом и надзорными органами. Ежедневно более 120 тысяч обращений обрабатываются через платформу. Они касаются качества медицинских услуг, доступности лекарств и соблюдения федерального законодательства.

Председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов подчеркнул, что проект обрёл широкую поддержку на федеральном уровне.

Анатолий Торкунов (фото: пресс-служба правительства Московской области)

«Проект успешно реализуется уже более 5 лет и поддерживается как исполнительной, так и законодательной ветвями власти. Недавно мы получили положительное заключение о проекте от Росздравнадзора. Это подтверждает его важность и эффективность. Следует признать, что «Здравконтроль» наиболее активно развивается в Подмосковье: в региональных медицинских чатах состоит свыше 270 тысяч участников, что составляет более 37% от всех пользователей наших чатов в стране», – подчеркнул Торкунов.
Прокурор Московской области Сергей Забатурин заявил, что проект поддержала Генпрокуратра РФ. Он добавил, что реализация инициативы играет ключевую роль в общественном контроле за системой здравоохранения.
Сергей Забатурин (фото: пресс-служба правительства Московской области)

«Общественная палата обладает законным правом осуществлять общественный контроль, и она делает это эффективно. Для нас важно не только видеть отчетность на бумаге, но и учитывать экспертное мнение пациентского сообщества. Уверен, что совместная работа в рамках проекта позволит повысить доступность медицинской помощи как в Подмосковье, так и в целом по стране», – отметил Забатурин.
Зампред Правительства Московской области – глава Минздрава региона Максим Забелин также отметил, что взаимодействие общественных институтов и органов власти способствует достижению максимального эффекта.

Максим Забелин (фото: пресс-служба правительства Московской области)

«Для нас важно, чтобы медицинская помощь в регионе была качественной и доступной для всех, кто в ней нуждается. Именно поэтому министерство взаимодействует и с прокуратурой Московской области и Общественной палатой. Благодаря совместной работе, мы можем оперативно устранять шероховатости в нашей работе, проводить просветительскую работу как с жителями, так и с медицинским сообществом. Все это безусловно дает положительные результаты в развитии здравоохранения Подмосковья», – заявил Забелин.
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Следж-хоккеисты из Подмосковья завоевали бронзу чемпионата России
05 марта 2025, 17:52

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная команда «Феникс» заняла третье место на чемпионате России по следж-хоккею, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за бронзовую медаль представители Подмосковья встретились с командой «Ястребы» из Оренбурга. Согласно правилам чемпионата, победитель встречи определялся по итогам трёх игр. И во всех трёх победа осталась за «Фениксом» (2:0, 0:4 и 2:1)», — говорится в сообщении.
Золото турнира завоевала команда «АКМ-следж» из Тульской области, а второе место заняла команда «Югра» (ХМАО-Югра).

В областном Минспорта также отметили, что игрок «Феникса» Эльмир Валеев победил в индивидуальной номинации «Стальной характер».

Финал чемпионата России по следж-хоккею проходил в городе Алексин Тульской области с 27 февраля по 5 марта, участниками турнира стали восемь сильнейших команд страны.

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Жители Подмосковья могут поучаствовать в проекте «Походы Первых — больше, чем путешествие»
05 марта 2025, 17:51

Фото: Министерство образования Московской области

В России стартовал проект «Походы Первых — больше, чем путешествие», организованный в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» совместно с «Движением Первых». Цель проекта — развитие активного туризма среди детей и молодежи и возрождение походного туризма как культуры путешествий по стране, сообщает Министерство образования Московской области.
В рамках инициативы будет проведена серия всероссийских походов «Время открытий», приуроченных к важным государственным праздникам и памятным датам.

Участники смогут выбрать маршруты различной сложности — от туристических прогулок и однодневных походов до многодневных с ночевкой. Особое внимание уделяется безопасности в природе и развитию навыков походной жизни.

Походы будут организованы по всей стране, включая как городские лесопарки, так и отдаленные природные территории. Маршруты приурочены к таким датам, как День Победы, День семьи, любви и верности, День защиты детей, День народного единства и другие значимые праздники.

Организаторы подчеркивают, что проект способствует не только развитию активного отдыха, но и патриотическому воспитанию молодежи, формируя у нее интерес к истории и культуре родного края.

Фото: Министерство образования Московской области

Для получения сертификата участника серии походов необходимо подать заявку на портале будьвдвижении.рф.

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Дорожники Московской области завершили ремонт светофоров в 11 городских округах
05 марта 2025, 17:28

Фото: Министерство образования Московской области

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт светофорных объектов на региональных дорогах в 11 округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В городской черте работы провели на улицах Октябрьской Революции в Коломне, Загорской в Дмитрове, Павшинской в Красногорске, Олимпийском проспекте в Мытищах, Октябрьском переулке в Щёлкове и Кремёнковском шоссе в Протвине.

В малых населённых пунктах ремонт затронул светофоры на улице Лебеденко в рабочем посёлке Тучково Рузского округа, Советской улице в посёлке Нахабино (г.о. Красногорск) и на 77-м км Старосимферопольского шоссе в Чехове.
Кроме того, специалисты восстановили неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров на 1-й Волоколамской улице в Дедовске, проспекте Ленина в Подольске и на дороге в деревне Житнево (г.о. Домодедово).

Как уточнили в ведомстве, дорожная сеть Подмосковья регулярно обследуется в рамках летнего содержания. Особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, освещение, дорожные знаки и искусственные неровности.

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Подмосковная саночница Олесик победила на юниорском первенстве России
05 марта 2025, 17:15

Дарья Олесик (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсменка из Московской области Дарья Олесик завоевала золотую медаль на первенстве России по санному спорту среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Дарья Олесик поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам заездов в дисциплине «одноместные сани» среди юниорок. Серебряную медаль завоевала саночница из Красноярского края Елизавета Журавлёва, а третье место заняла представительница Пермского края Ксения Шамова», — говорится в сообщении.
Первенство России по санному спорту среди юниоров и юниорок проходит в городе Сочи 4-5 марта.

В областном Минспорта также напомнили, что неделей ранее Дарья Олесик выиграла две медали чемпионата России по санному спорту: серебряную за одноместные сани и бронзовую за спринт на одноместных санях.

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#медаль
#московская область
#подмосковье
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