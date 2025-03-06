В Котельниках в ходе рейда выявили 20 мигрантов-нелегалов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по местам проживания и работы мигрантов провела полиция в городском округе Котельники, в результате было выявлено 20 нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На 20 мигрантов, не соблюдающих правила пребывания в Российской Федерации, были составлены административные протоколы и на каждого наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, при проверке автомобилей под управлением иностранцев 11 водителей привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения», — говорится в сообщении.В ходе рейда была также обнаружена фиктивная постановка иностранного гражданина на учёт. Против сделавшей это 43-летней местной жительницы завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде.
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