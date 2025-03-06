В военном госпитале Краснодара выявлен случай массовой коррупции с 12 фигурантами

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В 419-м военном госпитале Краснодара был выявлен случай массовой коррупции с 12 фигурантами дела о взятках. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Как следует из документов, в качестве обвиняемых всего по делу привлекаются 12 человек, в том числе трое руководящих сотрудников госпиталя, которым инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Как оказалось, с помощью взяток военные получали диагнозы, позволяющие им не продолжать службу в рядах ВС РФ и получать выплаты за ранения и травмы. Солдаты и офицеры передавали деньги через посредников руководству госпиталя.
Обвинения были представлены начальнику учреждения, заместителю начальника по медицинской части, а также начальнику ведомственной поликлиники. Помимо этого фигурантами дела стали пятеро военных, которых подозревают в даче взяток в крупном и особо крупном размере. В списке посредников числятся старшая медсестра, военнослужащий и двое гражданских лиц. Несколько фигурантов помещены под стражу.
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Иван Мусатов