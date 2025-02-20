В Котельниках вручили четыре медали «80 лет Победы»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Глава городского округа Котельники Михаил Соболев вручил ещё четыре юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной Войне». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Александра Григорьевна Карпова, Анна Александровна Соколова, Надежда Георгиевна Балашова и Антонина Алексеевна Бизина – женщины с невероятной силой духа, молодость и детство которых пришлись на самые тяжёлые годы в истории нашей страны.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Надежда Георгиевна – Почётный Ветеран Подмосковья, несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей. В годы войны её семья была отправлена на рабский труд в Латвию, а затем в Германию. После освобождения в 1946 году приехала в Котельники, где 44 года работала ткачихой на Ковровом комбинате.
Антонина Алексеевна – Труженица тыла. Родилась и училась Рязанской области. В школе проводили уроки санитарии, которые вёл военврач-фронтовик. Как талантливую ученицу Антонину Алексеевну направили в военный госпиталь, где она после занятий ухаживала за раненными.
Анна Александровна – Труженица тыла. Родилась в Брянской области. В годы войны во время оккупации школы были закрыты. После освобождения возобновила учёбу и окончила 10 классов, несмотря на трудное время. В 1949 году поступила в педагогическое училище.
Александра Григорьевна – Труженица тыла. Родилась в Рязанской области. Когда началась война, ей исполнилось 10 лет. После войны переехала с семьёй в Котельники. Трудилась на полях в микрорайоне Белая Дача, затем более 17 лет проработала в теплицах.
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«От всей души желаю нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни! Спасибо за всё», – сказал Соболев.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Надежда Георгиевна – Почётный Ветеран Подмосковья, несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей. В годы войны её семья была отправлена на рабский труд в Латвию, а затем в Германию. После освобождения в 1946 году приехала в Котельники, где 44 года работала ткачихой на Ковровом комбинате.
Антонина Алексеевна – Труженица тыла. Родилась и училась Рязанской области. В школе проводили уроки санитарии, которые вёл военврач-фронтовик. Как талантливую ученицу Антонину Алексеевну направили в военный госпиталь, где она после занятий ухаживала за раненными.
Анна Александровна – Труженица тыла. Родилась в Брянской области. В годы войны во время оккупации школы были закрыты. После освобождения возобновила учёбу и окончила 10 классов, несмотря на трудное время. В 1949 году поступила в педагогическое училище.
Александра Григорьевна – Труженица тыла. Родилась в Рязанской области. Когда началась война, ей исполнилось 10 лет. После войны переехала с семьёй в Котельники. Трудилась на полях в микрорайоне Белая Дача, затем более 17 лет проработала в теплицах.
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Лора Луганская