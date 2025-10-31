Московские росгвардейцы задержали дебошира в гостинице — видео

31 октября 2025, 12:00

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве задержали 29‑летнего мужчину за хулиганские действия в одном из хостелов на востоке столицы.