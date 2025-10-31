Достижения.рф

Московские росгвардейцы задержали дебошира в гостинице — видео

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве задержали 29‑летнего мужчину за хулиганские действия в одном из хостелов на востоке столицы.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время патрулирования района 1‑й Пугачёвской улицы экипаж получил сигнал «тревога» с охраняемого гостиничного объекта.

Прибывшие росгвардейцы установили, что один из постояльцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, повредил имущество хостела и угрожал администрации физической расправой.

Задержанного гостя столицы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

