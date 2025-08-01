На Аляске медведица напала на гулявшего с собакой мужчину
На Аляске мужчина едва не стал жертвой медведицы. В момент нападения он гулял вместе с собакой. Об этом сообщает ABC News.
Все случилось утром субботы, 26 июля, на тропе Барбара Фолс в городе Анкоридж. Это второе нападение медведя на человека за неделю в указанном районе.
По словам представителя полиции Кристофера Барраза, хищница защищала своего детеныша. Собака мужчины начала лаять, что дало ему время воспользоваться медвежьим спреем. Американец получил незначительные травмы руки, его выписали из больницы в тот же день. Сотрудники Департамента рыболовства и охоты не смогли найти медведицу после происшествия.
Четырьмя днями ранее подобный инцидент произошел на тропе Доум. Бурый медведь напал на женщину, которая отделалась ссадинами и испугом. Служба национальных парков США отмечает, что животные могут атаковать, когда защищают потомство или чувствуют угрозу, а также из-за сильного голода.
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