Мужчина скончался после пересадки волос в Турции
Sun: британский турист умер после пересадки волос в Турции
38-летний турист из Великобритании скончался после пересадки волос в Турции. Об этом пишет британская газета The Sun.
В понедельник мужчина перенес пятичасовую операцию, после которой почувствовал себя плохо. Пациента экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось.
Точная причина смерти пока неизвестна. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, а также допрашиваются сотрудники клиники, где выполнялась процедура.
Большинство операций по трансплантации волос раньше проводилось в Турции. В последние годы подобные услуги стали чаще оказывать и в других странах, в том числе России.
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