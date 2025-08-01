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Мужчина скончался после пересадки волос в Турции

Sun: британский турист умер после пересадки волос в Турции
Фото: iStock/gorodenkoff

38-летний турист из Великобритании скончался после пересадки волос в Турции. Об этом пишет британская газета The Sun.



В понедельник мужчина перенес пятичасовую операцию, после которой почувствовал себя плохо. Пациента экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Точная причина смерти пока неизвестна. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, а также допрашиваются сотрудники клиники, где выполнялась процедура.

Большинство операций по трансплантации волос раньше проводилось в Турции. В последние годы подобные услуги стали чаще оказывать и в других странах, в том числе России.

Лидия Пономарева

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