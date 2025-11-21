В Котельниках завершили обновление старого корпуса автовокзала

21 ноября 2025, 22:57

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Котельниках финишировали работы по реконструкции старого корпуса автовокзала. Глава городского округа Михаил Соболев посетил объект и оценил его готовность, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Основные строительные работы уже выполнены. Сейчас идёт установка современного досмотрового оборудования – металлодетекторов и рентген-сканеров для багажа. Там также появятся столовая, дополнительные кассы и туалеты.

«Новое здание уже открыто для пассажиров. На первом этаже работают зона ожидания, кассы, кафе, камеры хранения и туалетные комнаты. На втором заканчивается обустройство дополнительного просторного зала ожидания. В здании будет около 300 удобных посадочных мест. На вокзале расположены шесть перронов, откуда отправляются рейсы более чем в 120 городов России», – рассказали в администрации.