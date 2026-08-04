Рецидивист из Королёва вырастил дома более 40 кустов конопли

04 августа 2026, 09:14

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

39-летнего жителя Королёва, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, задержали по подозрению в аналогичном преступлении. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





При обыске в квартире задержанного нашли 41 горшок с коноплёй, стеклянную банку и пакет с растительным веществом, а также мини-теплицы, лампы, вентиляторы, электронные весы и упаковочные пакеты.





«Эксперты проверили содержимое пакета и выяснили, что это марихуана весом свыше 150 граммов», — отмечается в сообщении.