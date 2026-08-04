Рецидивист из Королёва вырастил дома более 40 кустов конопли
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
39-летнего жителя Королёва, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, задержали по подозрению в аналогичном преступлении. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
При обыске в квартире задержанного нашли 41 горшок с коноплёй, стеклянную банку и пакет с растительным веществом, а также мини-теплицы, лампы, вентиляторы, электронные весы и упаковочные пакеты.
«Эксперты проверили содержимое пакета и выяснили, что это марихуана весом свыше 150 граммов», — отмечается в сообщении.Оставшееся растительное вещество и кусты проверят в ходе следствия.
До суда задержанного оставили под стражей.
Ранее сообщалось, что Иркутский областной суд огласил приговор в отношении отца и его сына-подростка, которые совершили убийство в мае 2025 года.