Велосипедистка из Подмосковья завоевала медаль чемпионата России по маунтинбайку
Воспитанница подмосковного Училища олимпийского резерва №1 Александра Ушакова выиграла серебряную медаль на чемпионате России по маунтинбайку. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проходили в селе Архипо-Осиповка в Краснодарском крае.
«Александра Ушакова поднялась на вторую ступень пьедестала почёта по итогам заездов в дисциплине «гонка в гору». Золотую медаль завоевала представительница Санкт-Петербурга, а бронзовую — велосипедистка из Удмуртии», — говорится в сообщении.Маунтинбайк — это езда по пересечённой местности на специально оборудованном горном или гибридном дорожном велосипеде. Самостоятельным видом спорта маунтинбайк признали в 40-х года прошлого века.