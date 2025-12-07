В Пушкинском проходит реконструкция водозаборного узла №14
В поселке Правдинский Городского округа Пушкинский проходит реконструкция водозаборного узла №14 по государственной программе модернизации систем водоснабжения «Чистая вода».
По информации подрядной организации, завершили работы по облицовке фасада и кровле, установили станцию второго подъема, а также резервуары для чистой воды и систему водоподготовки. Сейчас выполняются задачи по установке накопительной емкости и обвязке насосной станции.
Подготовку подземных инженерных сетей выполнили на 95%, закончили укладку нового водопровода. Работы по прокладке электрических сетей и комплексному благоустройству территории запланировали на весну 2026 года.
В этом году в округе ведется реконструкция на семи объектах водозаборных узлов.
Читайте также: