В Красноармейске проведут приём жителей по вопросу содержания дворов

09 декабря 2025, 18:36

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Личный приём жителей проведёт в городе Красноармейск Пушкинского округа заместитель начальника управления — начальник отдела № 9 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие будет проходить в среду, 10 декабря с 10 утра до 13:00 по адресу: улица Чкалова, дом №14, подъезд 2.





«На приёме жители смогут получить разъяснения по нормам жилищного кодекса и другого отраслевого законодательства, а также ответы по вопросам, касающимся содержания дворов, вывоза мусора и работы управляющих компаний», — говорится в сообщении.