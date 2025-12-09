В Красноармейске проведут приём жителей по вопросу содержания дворов
Личный приём жителей проведёт в городе Красноармейск Пушкинского округа заместитель начальника управления — начальник отдела № 9 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие будет проходить в среду, 10 декабря с 10 утра до 13:00 по адресу: улица Чкалова, дом №14, подъезд 2.
«На приёме жители смогут получить разъяснения по нормам жилищного кодекса и другого отраслевого законодательства, а также ответы по вопросам, касающимся содержания дворов, вывоза мусора и работы управляющих компаний», — говорится в сообщении.На приём можно записаться через администрацию округа или прийти без записи — в порядке живой очереди.