В Красноармейске проверили ход капремонта медсанчасти №154
В медико-санитарной части № 154 Красноармейска ведётся капитальный ремонт, ход работ проверили член Совета депутатов Пушкинского городского округа Дмитрий Кульков и депутат Мособлдумы Александр Легков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время в отделении физиотерапии полностью завершены демонтажные работы, стены готовы к чистовой отделке. В отделении диагностики сделана перепланировка, так что теперь там будет больше кабинетов», — говорится в сообщении.Депутаты осмотрели первый этаж медсанчасти. О проведённых и запланированных работах им рассказал начальник учреждения Иван Богомолов.
По итогам осмотра Дмитрий Кульков отметил, что в результате ремонта у врачей появятся более комфортные условия труда, а пациенты будут получать более качественную помощью.