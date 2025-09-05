В Красноармейске завершается благоустройство «Банного леса»
Видео: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Работы по благоустройству лесопарка «Банный лес» проводятся в городе Красноармейск Пушкинского округа. В настоящее время готовность объекта составляет 90%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход работ проверил глава округа Максим Красноцветов.
«Все преимущества обновлённого лесопарка жители смогут оценить уже в этом сезоне. «Банный лес» станет местом притяжения для семейного отдыха, занятий спортом и прогулок на свежем воздухе», — сказал Максим Красноцветов.Сейчас в лесопарке рабочие укладывают резиновое покрытие на площадках, заканчивают обустройство дорожно-тропиночной сети и установку уличных фонарей.
Благоустройство проводится по программе «Современная городская среда».