В Красногорске 5 марта пройдут инклюзивные старты по горным лыжам «Горка Мечты»
В Красногорске 5 марта состоятся инклюзивные соревнования по горным лыжам для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Стартуют состязания «Горка Мечты-2026» на горнолыжном курорте «Черневская горка». Мероприятие подведёт итоги занятий по проекту «Крепкое плечо: программа комплексной реабилитации для детей и молодёжи с ОВЗ и пап, основанная на поддержке и взаимопонимании».
Организует соревнования организация «Лига Мечты. Подмосковье. Комплексная социокультурная и спортивная реабилитация личности». Участие в событии примут девять семей из Красногорска, Воскресенска и Мытищ. Регистрация участников откроется в 10:00. Показательные выступления начнутся в 11:30, церемония награждения — в 13:00.
