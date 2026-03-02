Юниоры из Подмосковья завоевали восемь медалей первенства России по бадминтону
Четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на личном первенстве России по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Призёрами стали подмосковные спортсмены Валентин Семёнов, Захар Кель, Марина Тарасова, Василиса Ицкова и Илья Козловский.
«На счету у Валентина Семёнова три высшие награды. Он одержал победу в одиночном разряде, в смешанном парном разряде с Мариной Тарасовой и в парном разряде с Захаром Келем», — говорится в сообщении.Кроме того, Марина Тарасова выиграла золото в одиночном разряде, Василиса Ицкова заняла второе место, а Захар Кель тоже стал вторым одиночником, а также взял серебро в смешанном парном разряде, выступая в тандеме с Софией Сыпко из Новосибирска. А бронзовую медаль получил Илья Козловский в парном разряде с нижегородцем Алексеем Ивановым.