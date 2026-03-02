Юниоры из Подмосковья завоевали восемь медалей первенства России по бадминтону

02 марта 2026, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на личном первенстве России по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Призёрами стали подмосковные спортсмены Валентин Семёнов, Захар Кель, Марина Тарасова, Василиса Ицкова и Илья Козловский.





«На счету у Валентина Семёнова три высшие награды. Он одержал победу в одиночном разряде, в смешанном парном разряде с Мариной Тарасовой и в парном разряде с Захаром Келем», — говорится в сообщении.