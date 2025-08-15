В селе Осташево появится новая детская площадка

15 августа 2025, 15:47

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Большую детскую площадку установят вместо двух старых во дворе у домов №№6-11 в селе Осташево Волоколамского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Установка площадки станет завершающим этапом комплексного благоустройства дворовой территории. Ход работ проверила глава округа Наталья Козлова.



