В селе Осташево появится новая детская площадка
Большую детскую площадку установят вместо двух старых во дворе у домов №№6-11 в селе Осташево Волоколамского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Установка площадки станет завершающим этапом комплексного благоустройства дворовой территории. Ход работ проверила глава округа Наталья Козлова.
Работы по установке площадки ведутся в соответствии с графиком. Сейчас идёт монтаж игровых элементов, а потом в игровой зоне уложат прорезиненное покрытие.«Вместо двух старых игровых комплексов здесь сделают одну большую зону для ребят младшего возраста и специальную — для воркаута. Уже скоро детвора оценит перемены», — сказала Наталья Козлова.
Ранее на территории двора обновили асфальт, расширили парковки и проезды, а также починили уличное освещение.