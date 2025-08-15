Достижения.рф

В селе Осташево появится новая детская площадка

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Большую детскую площадку установят вместо двух старых во дворе у домов №№6-11 в селе Осташево Волоколамского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.



Установка площадки станет завершающим этапом комплексного благоустройства дворовой территории. Ход работ проверила глава округа Наталья Козлова.

«Вместо двух старых игровых комплексов здесь сделают одну большую зону для ребят младшего возраста и специальную — для воркаута. Уже скоро детвора оценит перемены», — сказала Наталья Козлова.
Работы по установке площадки ведутся в соответствии с графиком. Сейчас идёт монтаж игровых элементов, а потом в игровой зоне уложат прорезиненное покрытие.

Ранее на территории двора обновили асфальт, расширили парковки и проезды, а также починили уличное освещение.
Лев Каштанов

