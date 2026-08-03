В Красногорске и Мытищах завершился второй игровой день Кубка Овечкина
На ледовых аренах Подмосковья состоялись матчи второго игрового дня Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских команд. Об этом рассказали в пресс-службу Минспорта Московской области.
2 августа на тренировочных и основных аренах им. Владимира Петрова в Красногорске и им. Виктора Шалимова в Мытищах провели 12 игр второго тура в рамках группового этапа ОвиCUP.
Результаты матчей и положение команд в турнирной таблице доступны на сайте Кубка Овечкина.
Турнир продлится до 8 августа и завершится большим шоу на арене «Мытищи» имени Виктора Шалимова.
Как напомнили в ведомстве, турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьёва с 2018 года. В этом году он проходит в восьмой раз. В соревнованиях участвуют 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России.
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