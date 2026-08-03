В Красногорске и Мытищах завершился второй игровой день Кубка Овечкина

03 августа 2026, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На ледовых аренах Подмосковья состоялись матчи второго игрового дня Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских команд. Об этом рассказали в пресс-службу Минспорта Московской области.