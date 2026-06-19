В Красногорске идёт капремонт баскетбольной спортшколы «Зоркий»
В Красногорске продолжается капремонт спортивной школы олимпийского резерва «Зоркий» по баскетболу на улице Пионерской. Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Волков.
После обновления здание предстанет современным спортивным учреждением.
«Сейчас на объекте ведут отделочные работы, монтаж кровли и перегородок, восстановление парапета. В планах – полностью обновить фасад и кровлю, внутренние помещения и инженерные коммуникации. Спортивное ядро оснастят новым оборудованием, электронным табло и мебелью», – уточнил Волков.Помимо этого, на объекте обустроят тренажёрный зал, сауну с бассейном, раздевалки и административные помещения. Прилегающая территория будет благоустроена.