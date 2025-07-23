В Красногорске ищут подрядчика на капремонт гимназии

23 июля 2025, 17:52

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Капитальный ремонт планируется провести в здании гимназии, расположенном на улице Кирова в Красногорске. В настоящее время подряд на выполнения работ выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Завершение ремонта запланировано на 2026 год.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, и капитально отремонтировать гимназию №2 по адресу: Красногорск, улица Кирова, дом №23, а также поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.