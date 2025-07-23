В Красногорске ищут подрядчика на капремонт гимназии
Капитальный ремонт планируется провести в здании гимназии, расположенном на улице Кирова в Красногорске. В настоящее время подряд на выполнения работ выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Завершение ремонта запланировано на 2026 год.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, и капитально отремонтировать гимназию №2 по адресу: Красногорск, улица Кирова, дом №23, а также поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Трёхэтажное здание гимназии было построено 1968 году, его общая площадь превышает 4,2 тыс. квадратных метров.
Начальная цена лота составляет 460 миллионов 122 тысячи 88 рублей 33 копейки. Заявки на подряд принимаются до 7 августа.