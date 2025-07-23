В Подмосковье в рамках подготовки к зиме осмотрели уже 19 тыс. домов
Подмосковные многоквартирные дома готовят к осенне-зимнему периоду. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области уже осмотрели около 19 тыс. МКД, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Каждый день порядка 100 инспекторов осматривают примерно 300 МКД. Выявленные нарушения фиксируют в мобильном приложении и передают в Единую диспетчерскую службу. Оттуда информация направляется в управляющие организации для устранения недочётов в установленные сроки. На сегодня осмотрели уже около 19 тыс. многоквартирных домов региона», – рассказали в пресс-службе.Для получения паспорта готовности каждый дом проходит комплексную проверку. Она включает обследование состояния дымоходов и вентиляционных каналов; утепление трубопроводов; восстановление температурно-влажностного режима; ремонт стен, крыш, фасадов, окон и дверей; гидроизоляцию подвалов и чердаков.
Как отметили в Минчистоты, для систематизации осмотров создан специальный чек-лист, включающий 12 основных позиций.