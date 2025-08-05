В Красногорске к новому учебному году собираются открыть три школы
Три школы суммарно на 1,8 тыс. мест готовят к открытию 1 сентября в жилых комплексах «Лесобережный», «Митино О2» и «Тетрис» в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В ЖК «Лесобережный» на завершающей стадии – возведение школы на 550 мест. Готовность объекта – 98%. Трёхэтажный корпус оснащён кабинетами для занятий, актовым и спортивным залами, медпунктом, пищеблоком и столовой. На прилегающей территории создан спортивный и досуговый комплекс. Планируется открытие физико-математического класса совместно с лицеем Капицы, а также класса развития. Продолжается формирование педагогического коллектива», – рассказали в администрации.Также в жилом комплексе рассчитывают открыть детсад на 310 мест.
В ЖК «Митино О2» достроена школа на 1,1 тыс. учеников. Трёхэтажное здание площадью более 25 тыс. кв. м. оснащено всем необходимым для всестороннего развития учащихся.
Также готовы к приёму первых учеников и воспитанников блок начальных классов на 160 мест и детсад на 260 мест в ЖК «Тетрис». Образовательный центр займёт здание площадью почти 6,7 тыс. кв. м.