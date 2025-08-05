В Красногорске к новому учебному году собираются открыть три школы

05 августа 2025, 21:25

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Три школы суммарно на 1,8 тыс. мест готовят к открытию 1 сентября в жилых комплексах «Лесобережный», «Митино О2» и «Тетрис» в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«В ЖК «Лесобережный» на завершающей стадии – возведение школы на 550 мест. Готовность объекта – 98%. Трёхэтажный корпус оснащён кабинетами для занятий, актовым и спортивным залами, медпунктом, пищеблоком и столовой. На прилегающей территории создан спортивный и досуговый комплекс. Планируется открытие физико-математического класса совместно с лицеем Капицы, а также класса развития. Продолжается формирование педагогического коллектива», – рассказали в администрации.