В Красногорске стартовала молодёжная смена-форум «Мир знаний»

06 июля 2026, 18:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Молодёжная смена-форум стартовала на базе центра «Мир знаний» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа со ссылкой на КРТВ.





На смену приехали ребята из городов-побратимов Красногорска, прошедшие отбор: место на форуме надо заслужить.





«В этом году у нас есть представители Орла, Североморска Мурманской области и наши, красногорские. Всего 100 человек», — рассказал начальник молодёжной смены-форума Рафаэль Баржаев.

«Нельзя сравнить смену-форум с обычным лагерем, где за день проходят одно-два мероприятия. У нас за день могут пройти три-четыре мероприятия, и это совершенно разные тематики. Спорт, концерты, знакомства с родными регионами гостей, творческие программы», — рассказал вожатый Ярослав Птушко.