В Красногорске началось строительство ЖК «Станиславский»

08 сентября 2025, 09:23

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В деревне Поздняково Красногорского округа стартовало строительство жилого комплекса «Станиславский» компании «ОМ Девелопмент», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.





Бюро «УТРО» разработало концепцию, которая охватит 70% территории. Здесь появятся зеленые бульвары, сад ароматных трав, воркаут-зоны, кинотеатр под открытым небом, а также интерактивные и тихие площадки.



Сейчас на объекте ведутся работы нулевого цикла: залита фундаментная плита первого из пяти домов площадью 855 кв. м, установлен башенный кран, идет подготовка к монолитным работам. На стройке задействованы более 50 специалистов и 10 единиц техники.





«Только площадь благоустройства превысит 20 тыс. кв. метров, не говоря уже о создании разнообразной инфраструктуры. К концу года планируем начать возведение первых этажей, после чего приступим к благоустройству территории», — заявил генеральный директор «ОМ Девелопмент» Павел Черкасов.

Фото: Министерство жилищной политики Московской области



