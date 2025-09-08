В Красногорске началось строительство ЖК «Станиславский»
В деревне Поздняково Красногорского округа стартовало строительство жилого комплекса «Станиславский» компании «ОМ Девелопмент», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Бюро «УТРО» разработало концепцию, которая охватит 70% территории. Здесь появятся зеленые бульвары, сад ароматных трав, воркаут-зоны, кинотеатр под открытым небом, а также интерактивные и тихие площадки.
Сейчас на объекте ведутся работы нулевого цикла: залита фундаментная плита первого из пяти домов площадью 855 кв. м, установлен башенный кран, идет подготовка к монолитным работам. На стройке задействованы более 50 специалистов и 10 единиц техники.
«Только площадь благоустройства превысит 20 тыс. кв. метров, не говоря уже о создании разнообразной инфраструктуры. К концу года планируем начать возведение первых этажей, после чего приступим к благоустройству территории», — заявил генеральный директор «ОМ Девелопмент» Павел Черкасов.
ЖК расположится в 500 метрах от Новорижского шоссе, в 10 минутах езды от МКАД. В комплексе предусмотрены разнообразные планировки: увеличенные кухни, просторные гостиные и спальни, гардеробные, постирочные, а также квартиры с террасами, патио, отдельными входами и возможностью установки каминов.
В инфраструктуру войдут два детских сада, школа, спорткомплекс со SPA-зоной и торговая улица с кафе и магазинами.