Жительниц Подмосковья пригласили на конкурс «Мисс Московская область 2025»

06 сентября 2025, 11:15

Фото: пресс-служба конкурса «Мисс Московская область 2025»

В Подмосковье начался кастинг для участия в главном региональном конкурсе женской красоты, спорта и здоровья «Мисс Московская область 2025», финал которого состоится 12 октября в Королёве. Об этом «Радио 1» сообщили представители конкурса.