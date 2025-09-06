Жительниц Подмосковья пригласили на конкурс «Мисс Московская область 2025»
В Подмосковье начался кастинг для участия в главном региональном конкурсе женской красоты, спорта и здоровья «Мисс Московская область 2025», финал которого состоится 12 октября в Королёве. Об этом «Радио 1» сообщили представители конкурса.
Официальная презентация конкурса состоялась 30 августа. Тогда были озвучены правила и общий формат предстоящего мероприятия.
Принять участие в кастинге «Мисс Московская область 2025» смогут жительницы региона, имеющие российское гражданство и постоянную регистрацию в Подмосковье не менее одного года, в возрасте от 18 до 21 года включительно.
В оргкомитете конкурса отметили, что участие и победы в городских конкурсах красоты в этом году не станут прямым преимуществом на кастинге, однако члены жюри будут обращать внимание на уже имеющиеся титулы у потенциальных конкурсанток.
Всего в очном кастинге конкурса смогут принять участие более 100 претенденток. Финалистками же станут 10 девушек.
Самостоятельно заявить о желании принять участие в конкурсе можно, отправив анкету и портфолио на официальный сайт www.mosregmiss.ru до 1 октября 2025 года.
Финал конкурса состоится по классической схеме и будет состоять из церемонии открытия финала и четырёх испытаний для финалисток, среди которых дефиле в вечерних платьях и самопрезентация участниц в фитнес-формате.
По итогам финального раунда члены жюри определят обладательниц корон, диадем и титулов «2-ая Вице-Мисс Московская область 2025» (III место), «1-ая Вице-Мисс Московская область 2025» (II место) и «Мисс Московская область 2025» (I место).
Победительница конкурса, помимо путёвки на кастинг национального конкурса «Мисс Россия», получит суперприз – автомобиль.
