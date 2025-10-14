В Красногорске построят жилой комплекс Level Лесной и новый путь к метро
В городском округе Красногорск стартовало строительство жилого комплекса Level Лесной, который реализуется девелопером Level Group, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Одним из ключевых инфраструктурных объектов проекта станет новый пешеходный маршрут к станции метро «Пятницкое шоссе». Дорога пройдёт через лес и сократит путь до метро примерно на километр.
«После завершения работ жители поселка, в том числе нашего проекта Level Лесной, смогут быстрее и безопаснее добираться до метро. Новый маршрут станет важным элементом городской инфраструктуры, повысив транспортную доступность района», — отметил руководитель перспективных проектов Level Group Артём Охмат.Длина совмещённой вело-пешеходной дорожки составит 1,2 километра. Для велосипедистов предусмотрена полоса шириной 2,1 метра с асфальтобетонным покрытием, для пешеходов — двухметровая дорожка с гранитным отсевом. Работы будут выполняться без выемки грунта, на насыпной основе. Объём инвестиций — 13,8 млн рублей. Начало строительства запланировано на май 2026 года, завершение — на конец 2027 года.
На маршруте появятся три входные зоны с указателями и правилами поведения, а также зоны отдыха каждые 100–150 метров — со скамейками, перголами и беседками. Все участки оснастят освещением, что обеспечит комфортное использование дорожки в любое время суток.
ЖК Level Лесной сочетает современную архитектуру и природное окружение. На территории комплекса предусмотрены частная школа, детские сады, игровые зоны и спортивные площадки. Дворовая территория будет закрыта для машин, создавая безопасное пространство для прогулок и отдыха.