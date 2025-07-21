В Красногорске оперативно устраняют подтопления на станции МЦД-Павшино
Видео: Артём Мишуков
Специалисты оперативно устраняют последствия возникших на фоне проливного дождя подтоплений в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает корреспондент Артём Мишуков.
Ранее в пресс-службе МЖД информировали, что на станции МЦД-2 Павшино пешеходный тоннель закрыли после того, как его залило дождевой водой.
«На месте работают службы Водоканала и МЧС. Всего задействованы 15 специалистов и три помпы. Администрация городского округа запускает автобусы, чтобы перевезти жителей на соседние станции», – говорится в сообщении.
Между тем стоимость поездки на такси от станции Павшино до станции Красногорская выросла до 1,1 тыс. рублей.
Сегодня в Московской области идут дожди, ливни, местами грозы. Скорость порывов ветра достигает 15 м/с. По данным синоптиков, непогода в столице и Подмосковье продлится до конца дня 21 июля.