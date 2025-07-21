В Красногорске оперативно устраняют подтопления на станции МЦД-Павшино

21 июля 2025, 11:19

Видео: Артём Мишуков

Специалисты оперативно устраняют последствия возникших на фоне проливного дождя подтоплений в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает корреспондент Артём Мишуков.





Ранее в пресс-службе МЖД информировали, что на станции МЦД-2 Павшино пешеходный тоннель закрыли после того, как его залило дождевой водой.

«На месте работают службы Водоканала и МЧС. Всего задействованы 15 специалистов и три помпы. Администрация городского округа запускает автобусы, чтобы перевезти жителей на соседние станции», – говорится в сообщении.

Фото: Артём Мишуков

