В Подольске завершили важный этап строительства ЖК «Онегин»

24 сентября 2025, 10:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В городском округе Подольск продолжается строительство жилого комплекса «Онегин». Девелопер проекта — ГК «Развитие». На площадке завершили монолитные работы на техническом этаже и кровле блока 1Б, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.







Сейчас в двух секциях комплекса идет каменная кладка, черновая отделка помещений, монтаж лестничных пролётов с ограждениями, подготовка для установки лифтов, ремонт кровли и прокладка инженерных сетей. В ближайшее время здесь планируют установить окна.