В Подольске завершили важный этап строительства ЖК «Онегин»
В городском округе Подольск продолжается строительство жилого комплекса «Онегин». Девелопер проекта — ГК «Развитие». На площадке завершили монолитные работы на техническом этаже и кровле блока 1Б, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.
Сейчас в двух секциях комплекса идет каменная кладка, черновая отделка помещений, монтаж лестничных пролётов с ограждениями, подготовка для установки лифтов, ремонт кровли и прокладка инженерных сетей. В ближайшее время здесь планируют установить окна.
ЖК «Онегин» возводят на территории площадью 3,2 га. В проект входят 10 секций переменной этажности с 802 квартирами от однокомнатных до трёхкомнатных. Квартиры будут с высокими потолками, лоджиями и функциональной планировкой.
Для жильцов предусмотрели подземный паркинг с лифтом прямо в подъезд и открытые парковочные места. Территорию комплекса благоустроят, во дворе сделают зону отдыха с ландшафтным дизайном. Рядом расположили школы, детские сады, поликлиники и магазины.
В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексного развития территорий.