В Центре Рошаля подростку удалили сложную опухоль мозга
Нейрохирурги Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля удалили сложную опухоль мозга 12-летнему мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Подросток поступил в клинику с жалобами на головокружение и головную боль. Обследование выявило у него сложную опухоль до 5 см. Она росла из области, прилегающей к стволу мозга, отвечающему за дыхание и сердцебиение.
«Опухоль располагалась в труднодоступной и опасной зоне. Она росла из мозжечка и прилегала к стволу головного мозга. Мы удалили её через минимальный доступ, сохранив все критически важные структуры», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.Как отметили в ведомстве, операция прошла успешно. После лечения школьник стал чувствовать себя лучше. Его уже выписали домой.