В Центре Рошаля подростку удалили сложную опухоль мозга

26 декабря 2025, 15:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Нейрохирурги Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля удалили сложную опухоль мозга 12-летнему мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Подросток поступил в клинику с жалобами на головокружение и головную боль. Обследование выявило у него сложную опухоль до 5 см. Она росла из области, прилегающей к стволу мозга, отвечающему за дыхание и сердцебиение.

«Опухоль располагалась в труднодоступной и опасной зоне. Она росла из мозжечка и прилегала к стволу головного мозга. Мы удалили её через минимальный доступ, сохранив все критически важные структуры», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.