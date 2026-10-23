В посёлок Хорлово приедет мобильный маммограф

23 октября 2026, 16:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Приём пациенток проведут в передвижном маммографическом комплексе в посёлке Хорлово округа Воскресенск в понедельник, 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Комплекс расположится у дома №1 на Больничной площади. Обследование можно будет пройти с девяти часов утра до часа дня.





«Скрининг молочных желез — это ключевой фактор сохранения женского здоровья. Маммография позволяет выявлять новообразования на начальных бессимптомных стадиях, когда лечение является наиболее эффективным и щадящим», — отметили в министерстве.