В Красногорске отпраздновали Международный день белой трости
Праздник в честь Международного дня белой трости состоялось в усадьбе Знаменское-Губайлово в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие стало особенно значимым из-за юбилейной даты — ровно 100 лет назад появилось Всероссийское общество слепых (ВОС) и его подмосковное отделение. Исполняющая обязанности председателя Московской областной организации ВОС Мтвариса Датикашвили рассказала, что в активностях, посвящённых этому событию, участвуют более 30 местных организаций и десяти предприятий.
Собравшихся поприветствовал зампред Совета депутатов городского округа Красногорск и руководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов. Он отметил жизнелюбие и оптимизм людей с ограниченными возможностями здоровья.
«В ходе праздника представители администрации округа, члены местного Совета депутатов и руководители общественных движений вручили награды активным красногорцам», — говорится в сообщении.В частности, депутат Мособлдумы Роман Володин вручил председателю местной организации ВОС сертификат и подчеркнул, что члены организации — это удивительные люди, которые не теряют духа.
Отмечается, что важную роль в поддержке Всероссийского общества слепых играет проект партии «Единая Россия» «Старшее поколение».
ВОС также набирает волонтёров. Все, кто хочет помочь Красногорско-Истрискому отделению организации, могут обратиться по телефону: +7(903)263−36-05.