В Красногорске отпраздновали Международный день белой трости

21 октября 2025, 17:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Праздник в честь Международного дня белой трости состоялось в усадьбе Знаменское-Губайлово в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие стало особенно значимым из-за юбилейной даты — ровно 100 лет назад появилось Всероссийское общество слепых (ВОС) и его подмосковное отделение. Исполняющая обязанности председателя Московской областной организации ВОС Мтвариса Датикашвили рассказала, что в активностях, посвящённых этому событию, участвуют более 30 местных организаций и десяти предприятий.



Собравшихся поприветствовал зампред Совета депутатов городского округа Красногорск и руководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов. Он отметил жизнелюбие и оптимизм людей с ограниченными возможностями здоровья.





«В ходе праздника представители администрации округа, члены местного Совета депутатов и руководители общественных движений вручили награды активным красногорцам», — говорится в сообщении.