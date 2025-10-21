Здоровье в приоритете: в Кашире продолжается диспансеризация и вакцинация против гриппа для тысяч жителей

21 октября 2025, 16:37

В Кашире продолжается диспансеризация и вакцинация против гриппа для жителей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Кашире продолжается вакцинация против гриппа. С начала 2025 года диспансеризацию в Каширской больнице прошли около 23 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







С 11 августа в городском округе Кашира началась ежегодная кампания по профилактике гриппа, включающая массовую вакцинацию. Первыми прививку сделали дети, сотрудники Каширской больницы, работники сферы торговли, общественного питания, транспорта, коммунальных и социальных услуг, образовательных учреждений, а также государственные служащие. Таким образом, вакцинировались более 9 тысяч взрослых и почти 4,5 тысячи детей.







Сделать прививку против гриппа можно в двух специализированных пунктах вакцинации:







г. Кашира-2, ул. Южная, д. 3 в здании взрослой поликлиники

г. Кашира-1, ул. Генерала Белова, д. 1 в здании взрослой поликлиники





Вакцинироваться можно во всех четырех амбулаториях и девяти ФАПах, мобильном медицинском комплексе, который работает ежедневно по будням с 08:00 до 20:00. Запись осуществляется по единому номеру 122 или через портал Госуслуг.